Tragedia in Campagna: Muore 85enne Dopo Essersi Ribaltato con l'Auto in una Scarpata

"L'uomo, appena terminata la raccolta delle olive, perde la vita durante una manovra con la sua Fiat Panda. Intervento del 118 e dei vigili del fuoco."

Un tragico incidente ha segnato il primo pomeriggio a Schiavi di Abruzzo (Chieti), dove un uomo di 85 anni ha perso la vita dopo che la sua Fiat Panda si è ribaltata in una scarpata. L'anziano aveva appena concluso la raccolta delle olive in campagna quando, durante una manovra, l'auto si è capovolta per alcuni metri lungo la scarpata.

I soccorsi del 118 e dei vigili del fuoco sono stati immediati. Nonostante l'uomo fosse cosciente al momento dell'estrazione dal veicolo, purtroppo ha perso la vita a causa dei traumi riportati, mentre si trovava sull'ambulanza.