Tragedia nei campi ad Atessa: agricoltore muore dopo lo schianto col trattore

L’incidente in contrada Sciola: la vittima, Vincenzo Cinalli, avrebbe perso il controllo del mezzo lungo una strada interpoderale dopo un possibile malore.

Dramma nelle campagne di Atessa, dove un agricoltore di 71 anni, Vincenzo Cinalli, ha perso la vita in un incidente avvenuto nella serata di ieri, 9 giugno, in contrada Sciola. L’uomo era alla guida del suo trattore e stava percorrendo una strada interpoderale quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo agricolo finendo fuori strada.

L’allarme è scattato intorno alle 20.30, quando i familiari, non vedendolo rientrare, hanno iniziato a preoccuparsi. Cinalli era impegnato in alcuni lavori nei propri terreni e, secondo una prima ricostruzione, potrebbe essere stato colto da un malore mentre si trovava alla guida. Saranno gli accertamenti disposti dall’autorità giudiziaria a chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Dopo l’uscita di strada, l’agricoltore sarebbe stato sbalzato fuori dalla cabina del trattore. Il corpo senza vita è stato rinvenuto accanto al mezzo. I soccorritori, una volta arrivati sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. L’ipotesi più probabile è che l’uomo sia morto sul colpo, ma sarà l’autopsia a fornire elementi più precisi sulle cause della morte.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti il personale del 118, i Vigili del Fuoco di Lanciano e i Carabinieri di Atessa, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire la sequenza dei fatti. Il trattore è stato posto sotto sequestro, come previsto in casi di questo tipo, per consentire ulteriori verifiche tecniche.

La salma di Vincenzo Cinalli è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale civile di Pescara, dove resterà a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa dell’esame autoptico. La notizia ha suscitato profonda impressione nella comunità locale, dove l’uomo era conosciuto anche per il suo legame con il lavoro agricolo e con il territorio.

L’incidente riporta l’attenzione sui rischi legati all’utilizzo dei mezzi agricoli, soprattutto in aree rurali, su strade sterrate o interpoderali, dove anche un malore improvviso o una manovra errata possono avere conseguenze gravi. Le indagini dovranno ora stabilire se a causare la perdita di controllo del trattore sia stato effettivamente un problema di salute o un altro fattore legato alla dinamica del mezzo e al percorso.