Tragedia nella notte all’Aquila: 50enne muore dopo lo schianto contro un palo

L’incidente in via Leonardo da Vinci, vicino al Movieplex: la vittima, un autotrasportatore del posto, potrebbe essere stato colpito da un malore o dal sonno.

Un uomo di 50 anni, Alessandro Angelucci, ha perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì a L’Aquila. L’impatto si è verificato intorno alle 3.30 in via Leonardo da Vinci, nei pressi del complesso cinematografico Movieplex, lungo l’arteria che collega il centro cittadino al quartiere di Pettino.

Secondo le prime ricostruzioni, Angelucci era alla guida della sua Fiat Panda quando, per cause ancora in fase di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo. L’auto ha dapprima urtato una serie di paletti posizionati sul lato destro della carreggiata, in corrispondenza dell’ufficio postale, proseguendo poi per circa 100 metri fino a terminare la corsa contro un palo della luce sul lato opposto.

Nonostante la violenza dello schianto, sul corpo dell’uomo non sarebbero emerse lesioni gravi riconducibili all’impatto, ipotesi che porta gli inquirenti a ritenere possibile un malore improvviso o un colpo di sonno come cause scatenanti della tragedia.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La Procura ha aperto un fascicolo: il pubblico ministero di turno, Papalia, ha disposto la ricognizione cadaverica, che verrà eseguita dalla dottoressa Ciandò. La salma è stata trasferita presso l’obitorio dell’ospedale dell’Aquila, dove è stata successivamente riconosciuta dal fratello della vittima, Gianluca.

Angelucci, conosciuto in città per la sua attività di autotrasportatore, era molto legato al territorio e la notizia della sua morte si è rapidamente diffusa nella comunità aquilana, suscitando sgomento e cordoglio.

Le forze dell’ordine, giunte sul luogo dell’incidente per i rilievi, stanno raccogliendo testimonianze e verificando ogni dettaglio utile alla ricostruzione. L’area dell’impatto, già teatro di altri episodi simili, sarà oggetto di valutazioni anche sul piano della sicurezza stradale, specie nelle ore notturne quando la scarsa illuminazione e la bassa presenza di traffico possono favorire distrazioni.

La città dell’Aquila si stringe intorno alla famiglia di Alessandro Angelucci, in attesa degli esiti degli accertamenti medico-legali che potrebbero chiarire le vere cause del tragico incidente.