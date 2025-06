Tragico incidente agricolo: agricoltore 65enne investito dal trattore

Un uomo di 65 anni ha perso la vita questo 24 giugno 2025 a Morro d’Oro, in un drammatico incidente agricolo. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo stava conducendo un trattore sui terreni di proprietà della moglie, quando ha improvvisamente perso il controllo del mezzo. Il trattore è finito fuori strada, ribaltandosi più volte e travolgendo il conducente, che è rimasto schiacciato sotto il peso del mezzo.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti con tempestività i vigili del fuoco, il 118 e l’elisoccorso giunto da Pescara, ma ogni sforzo è stato vano: nonostante il rapido intervento dei sanitari, l’uomo non ha potuto essere salvato. Le operazioni di soccorso sono state immediate, ma la gravità della dinamica non ha lasciato spazio a ulteriori manovre salvavita .

Le autorità, guidate dai carabinieri di Notaresco, hanno avviato le indagini per chiarire le cause esatte del ribaltamento: si indaga per verificare se a provocare la perdita del controllo vi sia stato un problema meccanico, un eccesso di velocità o un terreno particolarmente insidioso.

L’episodio si inserisce in un contesto che purtroppo ha visto altre tragedie simili nella zona: solo l’anno scorso, a Pagliare di Morro d’Oro, un altro agricoltore, allora 76enne, aveva perso la vita in circostanze analoghe, schiacciato a seguito del ribaltamento del suo trattore.