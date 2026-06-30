Tragico schianto a Castellalto, Marco muore nello scontro tra scooter e Suv

La vittima è Marco Aquilani, conosciuto per la passione per la montagna teramana. Inutili i soccorsi lungo la provinciale 25/A a Villa Zaccheo, lunedì mattina.

Un violento incidente stradale è costato la vita a Marco Aquilani, 44enne residente a Teramo. Lo schianto si è verificato nella tarda mattinata di lunedì 29 giugno, intorno alle 11.30, lungo la strada provinciale 25/A, nella zona di Villa Zaccheo, frazione del comune di Castellalto.

Secondo le prime informazioni, Aquilani stava percorrendo la provinciale in sella al suo scooter Piaggio X9 quando, per cause ancora da ricostruire, si è scontrato con una vettura condotta da un uomo di 37 anni, rimasto illeso. L’impatto sarebbe avvenuto in prossimità dell’intersezione tra via Salara e via Tordino.

Lo scontro è stato particolarmente violento e il motociclista ha riportato lesioni che non gli hanno lasciato scampo. L’allarme è stato lanciato immediatamente e sul posto sono arrivati gli operatori sanitari del 118, ma ogni tentativo di intervento si è rivelato inutile. Il personale medico ha potuto soltanto constatare il decesso del 44enne, avvenuto praticamente sul colpo.

La dinamica dell’incidente resta al vaglio degli investigatori. I rilievi sono stati affidati agli agenti del Distaccamento della Polizia Stradale di Pineto, intervenuti insieme al personale dell’Ufficio Infortunistica della Sezione di Teramo. Gli accertamenti dovranno chiarire le traiettorie dei due mezzi e le circostanze che hanno provocato la collisione.

La notizia ha suscitato profondo cordoglio a Teramo, dove Marco Aquilani era conosciuto anche per la sua passione per la montagna. Il 44enne aveva contribuito alla nascita del gruppo di guide “Falchi del Gran Sasso”, realtà legata alle attività e alla frequentazione del massiccio abruzzese.