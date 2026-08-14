Incendio sul Morrone, fiamme verso Popoli: l’Esercito apre sentieri contro il rogo

Il vasto incendio sul Morrone resta sotto controllo ma ancora attivo: impegnati Canadair, elicotteri, Vigili del fuoco, Protezione civile ed Esercito sul territorio abruzzese oggi.

Non è ancora terminata l’emergenza sul monte Morrone, dove il vasto incendio divampato il 9 agosto ha interessato nei giorni successivi il territorio di Roccacasale, allargandosi in direzione di Corfinio e Popoli Terme. Dopo ore particolarmente difficili, il fronte risulta ora circoscritto e sotto controllo, ma le operazioni di spegnimento proseguono senza interruzioni.

Il dispositivo messo in campo è stato ulteriormente potenziato. Secondo gli aggiornamenti della Protezione civile, nella giornata di venerdì 14 agosto stanno operando sull’area due Canadair e due elicotteri della flotta regionale. A terra sono impegnati 21 vigili del fuoco con dieci mezzi, affiancati da 17 volontari della Protezione civile e dal personale dell’Esercito.

Proprio il supporto dei militari era stato richiesto nei giorni scorsi dal direttore dell’Agenzia regionale di Protezione civile, Maurizio Scelli, al prefetto dell’Aquila Vito Cusumano, davanti al rischio che l’evoluzione dell’incendio potesse creare conseguenze per persone e strutture. Gli uomini dell’Esercito sono stati impiegati anche per aprire percorsi e facilitare l’accesso dei mezzi antincendio nelle aree più difficili da raggiungere.

Le condizioni meteorologiche degli ultimi giorni, caratterizzate da temperature elevate e vento, hanno complicato il lavoro delle squadre, favorendo in più occasioni la ripresa di focolai apparentemente domati. Nella giornata di giovedì le fiamme avevano continuato ad avanzare dal settore di Roccacasale verso Corfinio e quindi in direzione del territorio di Popoli Terme, rendendo necessario mantenere un presidio costante anche durante la notte.

Situazione in miglioramento, invece, a Rocca di Cambio, altro territorio dell’Aquilano colpito ripetutamente dagli incendi nelle ultime settimane. Qui sono in corso le operazioni di bonifica, dopo una nuova riattivazione di alcuni focolai. Sul posto risultano impegnati volontari della Protezione civile e un mezzo aereo.

L’emergenza rimane comunque diffusa in diverse zone dell’Abruzzo. Nelle stesse ore sono stati segnalati nuovi interventi anche a Bisegna e Fagnano, nell’Aquilano, oltre a Guardiagrele e Cupello nel Chietino. A Casalbordino, invece, il rogo risulta spento e bonificato, con un presidio mantenuto sul posto per evitare nuove ripartenze.

Sul Morrone, dunque, la fase più critica sembra essersi attenuata, ma uomini e mezzi restano impegnati: l’obiettivo è completare lo spegnimento e soprattutto la bonifica, impedendo che vento e caldo possano riaccendere nuovamente i focolai.