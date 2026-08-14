Ferragosto tra caldo e temporali: domenica cambia tutto, ecco dove colpirà l’instabilità

Sabato 15 agosto ancora dominato dal sole e dall’afa, ma domenica aumenteranno i temporali, soprattutto al Nord e lungo l’Appennino, con possibili grandinate locali intense.

Il weekend di Ferragosto trascorrerà ancora sotto il segno del caldo su gran parte dell’Italia, ma non mancheranno segnali di un progressivo cambiamento atmosferico. La giornata di sabato 15 agosto sarà quella più stabile, mentre da domenica 16 l’anticiclone inizierà a mostrare le prime crepe, favorendo un aumento dei temporali soprattutto sulle regioni settentrionali e lungo la dorsale appenninica.

A Ferragosto il Nord vedrà una mattinata generalmente soleggiata, con qualche addensamento sulle aree montuose. Dal pomeriggio potranno svilupparsi rovesci e temporali sulle Alpi, con possibili sconfinamenti in serata verso la pedemontana piemontese. Le temperature rimarranno elevate, con massime generalmente comprese tra 33 e 36°C.

Situazione più tranquilla al Centro, dove prevarranno sole e stabilità. Soltanto sui rilievi saranno possibili modesti annuvolamenti pomeridiani, senza fenomeni particolarmente organizzati. Il caldo resterà intenso, con valori massimi tra 33 e 37°C e condizioni di afa soprattutto nelle aree urbane e pianeggianti.

Anche al Sud il sole sarà protagonista per gran parte della giornata. Qualche temporale pomeridiano potrà però svilupparsi sulla Sila e nelle zone interne della Sicilia. Le temperature massime oscilleranno generalmente tra 32 e 36°C, mantenendo condizioni pienamente estive.

Il quadro inizierà a cambiare più chiaramente domenica 16 agosto. Al Nord il mattino sarà ancora in larga parte soleggiato, ma nel pomeriggio aumenterà rapidamente l’instabilità sull’arco alpino. I temporali potranno diventare numerosi su Alpi e Prealpi, raggiungendo entro la sera anche alcune pianure a nord del Po. In presenza delle celle temporalesche più organizzate non si escludono grandinate e forti raffiche di vento.

Al Centro Italia, dopo una prima parte della giornata più stabile, aumenterà l’attività convettiva pomeridiana. I temporali dovrebbero interessare soprattutto l’Appennino, risultando localmente diffusi. Le temperature inizieranno a diminuire, con massime previste tra 31 e 35°C.

Al Sud e sulle isole il caldo continuerà invece a farsi sentire con maggiore decisione. La mattinata sarà prevalentemente soleggiata, mentre durante il pomeriggio potranno formarsi rovesci e temporali nelle zone interne appenniniche. I valori massimi potranno ancora raggiungere 33-37°C.

La domenica rappresenterà quindi una sorta di giornata di transizione. Una perturbazione collegata a una depressione sull’Europa settentrionale inizierà infatti a erodere il bordo dell’anticiclone, preparando un peggioramento più organizzato per l’inizio della nuova settimana.

La svolta più marcata è attesa da lunedì 17 agosto, quando i temporali dovrebbero diventare più diffusi e localmente forti al Nord, raggiungendo successivamente anche parte del Centro. Contemporaneamente inizierà un calo delle temperature, con massime settentrionali previste generalmente tra 28 e 33°C: sarà il primo vero segnale di attenuazione della lunga fase di caldo che ha accompagnato la prima metà di agosto.

Il weekend di Ferragosto non sarà dunque caratterizzato da un peggioramento generalizzato: sabato prevarranno sole, caldo e afa, mentre domenica aumenterà il rischio di improvvisi temporali, soprattutto nelle ore pomeridiane e serali. Per chi trascorrerà la giornata in montagna o nelle zone interne, sarà quindi importante seguire gli aggiornamenti previsionali locali, considerata la possibilità di fenomeni anche rapidamente intensi.