Morì dopo un pugno mentre difendeva il figlio: cosa rivela l’autopsia

L’autopsia eseguita sul corpo di Diomede Barchiesi, il 50enne di Lanciano morto dopo essere stato colpito durante una lite sul lungomare di Fossacesia, ha evidenziato una estesa frattura del volto, con lesioni alla mandibola e al naso risultate compatibili con il colpo ricevuto.

L’esame autoptico è stato effettuato oggi a Pescara dal medico legale Cristian D’Ovidio. Gli accertamenti dovranno contribuire a ricostruire con precisione le cause e la dinamica della morte dell’uomo, avvenuta alcuni giorni dopo l’aggressione.

I fatti risalgono al 9 agosto, quando Barchiesi sarebbe intervenuto per difendere il figlio durante una lite scoppiata sul lungomare di Fossacesia. In quelle circostanze, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, sarebbe stato raggiunto da un violentissimo pugno sferrato da un diciottenne, che lo avrebbe fatto cadere a terra.

Le condizioni del cinquantenne erano apparse immediatamente molto gravi. Trasportato e ricoverato all’ospedale di Pescara, Barchiesi è rimasto in condizioni disperate fino al 14 agosto, giorno in cui è deceduto.

Il quadro medico-legale non è ancora definitivo. Sono infatti previsti esami istologici e ulteriori accertamenti, che verranno effettuati all’inizio di settembre e potranno fornire altri elementi utili all’inchiesta.

La famiglia di Barchiesi, assistita dall’avvocato Maria Chiara De Fidelibus, ha nominato come proprio consulente il medico Riccardo Di Tanna. Per la difesa dell’indagato, rappresentato dagli avvocati Rosario Di Giacomo e Alessandro Zaottini, partecipa invece agli accertamenti la consulente Paola Vellante.

L’indagine coordinata dalla Procura di Lanciano prosegue anche sul fronte degli accertamenti tecnici. Il 21 agosto è prevista l’esecuzione della copia forense del telefono cellulare sequestrato al diciottenne di Fossacesia. Il giovane risulta attualmente indagato per omicidio preterintenzionale. L’esame del dispositivo potrebbe consentire agli investigatori di recuperare messaggi, immagini o altri dati ritenuti utili alla ricostruzione di quanto avvenuto quella sera.

Terminata l’autopsia, la salma è stata restituita alla famiglia. I funerali di Diomede Barchiesi saranno celebrati giovedì 20 agosto alle ore 16, nella Cattedrale della Madonna del Ponte di Lanciano.

Il ricordo del cinquantenne è arrivato anche nell’aula del Consiglio comunale di Lanciano. La presidente Gemma Sciarretta, prima dell’inizio dei lavori, ha espresso il cordoglio dell’assemblea e la vicinanza ai familiari. I consiglieri hanno quindi osservato un minuto di silenzio in memoria del concittadino.