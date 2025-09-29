Tre notti critiche: rampe Teramo Est chiuse per controlli alla galleria Cartecchio

Dalle ore 22:00 fino alle 06:00, gli automobilisti dovranno seguire percorsi alternativi usando le rotatorie di Viale Europa a causa delle chiusure notturne.

La concessionaria Strada dei Parchi ha reso noto che, in tre notti consecutive (29-30 settembre, 30 settembre-1 ottobre e 1-2 ottobre 2025), lo svincolo di Teramo Est sarà completamente chiuso per l’effettuazione di verifiche periodiche nella galleria Cartecchio. Le interruzioni si svolgeranno tra le ore 22:00 e le 06:00 del giorno seguente.

In particolare, sarà inibito il transito sulle rampe di accesso alla città di Teramo da A24 e SS 80 Teramo-Mare, nonché sulla rampa che conduce all’autostrada A24 (direzione L’Aquila/A25/Roma e Teramo-Mare), per i veicoli in arrivo da Giulianova.

Per far fronte ai disagi, è prevista una viabilità alternativa: gli utenti potranno utilizzare le rotatorie lungo Viale Europa per accedere sia al centro di Teramo, sia all’autostrada A24 e alla Teramo-Mare.

È utile segnalare che la procedura rientra nelle manutenzioni ordinarie previste per garantire la sicurezza della struttura, quindi non si tratterebbe di un evento straordinario ma di un intervento programmato.

Oltre a queste chiusure, è rilevante ricordare che nelle stesse ore si registrano anche disagi notturni su altri svincoli della rete A24/A25, come quello di Bussi/Popoli, dove sono previste interruzioni brevi per verifiche tecniche complementari.

Gli automobilisti sono quindi invitati a pianificare i propri spostamenti e prestare attenzione alla segnaletica stradale nelle fasce orarie interessate.