Truffa Online: Coppia Teramana Raggirata con Offerta Fittizia per Baita di Montagna

Una coppia di Teramo è caduta vittima di una truffa online mentre cercava di prenotare una baita di montagna in Piemonte per una settimana bianca. Dopo aver versato una caparra di quasi 500 euro, i fidanzati hanno scoperto di essere stati ingannati: la fantomatica offerta era scomparsa e l'interlocutore, dopo il pagamento, irraggiungibile.

La tecnica utilizzata dai truffatori è ormai nota: pubblicizzare appartamenti da sogno a prezzi incredibilmente bassi, raccogliere somme modeste ma apparentemente sicure e poi scomparire dalla rete. Nonostante l'ampia diffusione di queste truffe, le vittime continuano a cadere nel raggiro.

I teramani hanno sporto denuncia presso la Procura, avviando così un'inchiesta sulla truffa informatica. Tuttavia, è improbabile che il rimborso della somma versata per una vacanza mai realizzata possa avvenire.

Le forze dell'ordine, specialmente la polizia postale, ribadiscono l'importanza di prestare attenzione sul web. Una regola chiave è diffidare sempre dei prezzi troppo bassi, poiché spesso i truffatori richiedono caparre modeste per raggiungere un numero maggiore di persone. Un altro segnale d'allarme è la scarsa disponibilità a mostrare la casa o a un incontro prima della partenza. Gli esperti consigliano di contattare le associazioni locali, verificare la reale disponibilità della casa in affitto, richiedere un numero fisso e non accontentarsi del cellulare. Inoltre, sottolineano di non inviare mai le credenziali bancarie via mail per evitare il rischio di phishing.