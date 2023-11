Truffati Online Promettendo un'Eredità Fittizia: 4 Denunce a Atri

"Raggirati via web con la promessa di un'eredità, un cittadino di Atri cede 7.500 euro a quattro truffatori che studiavano le sue abitudini sui social. Individuati e denunciati dal commissariato di Atri."

Una nuova forma di truffa online ha colpito Atri, con quattro individui che hanno messo a segno una serie di inganni attraverso i social media. La vittima, un uomo del luogo, è stata adescata con la promessa di un'eredità di 150.000 euro, sfruttando la sua dedizione alla chiesa e la sua natura mite.

I truffatori, fingendosi una donna malata terminale e commerciante di petrolio, hanno avviato una serie di conversazioni su messenger e whatsapp, convincendo la vittima a versare 7.500 euro per coprire presunte tasse e oneri relativi all'eredità mai esistita.

Il cittadino di Atri ha sporto denuncia presso il commissariato di polizia locale, che, dopo un'approfondita indagine, è riuscito a identificare e denunciare i quattro truffatori, residenti in diverse regioni italiane, per il reato di truffa in concorso.