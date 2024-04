Truffe del Falso Maresciallo: Anziani Pronti a Denunciare, Nessuna Vittima

Le indagini dei Carabinieri sono in corso per individuare gli autori di una serie di tentativi di truffa da parte di sedicenti marescialli dei Carabinieri. Nonostante le telefonate minacciose, tre anziani non sono caduti nel tranello e hanno prontamente segnalato i tentativi di inganno alla centrale operativa della Compagnia Carabinieri di Teramo.

Due donne, rispettivamente di 67 e 77 anni, hanno immediatamente chiuso la telefonata sospetta e contattato le autorità competenti. Nel terzo caso, un anziano di 81 anni è stato contattato dal truffatore, ma ha riconosciuto il raggiro e ha interrotto la chiamata, avvisando poi i Carabinieri dell'accaduto.

Le forze dell'ordine stanno attivamente cercando di identificare i responsabili di questi tentativi di truffa ai danni degli anziani, dimostrando totale assenza di scrupoli nel cercare di sfruttare la buona fede delle persone anziane per lucrare denaro.

Il Comando Provinciale dell'Arma ribadisce l'importanza di diffidare di chi si presenta come rappresentante delle forze dell'ordine e chiede denaro in cambio di favori o promesse. Da diversi anni, l'Arma a Teramo ha promosso campagne informative diffuse nei luoghi di aggregazione, nei centri religiosi e durante le riunioni condominiali, un'azione che ha dimostrato di essere efficace nel prevenire truffe di questo genere.

Si sottolinea ancora una volta che nessuna forza di polizia o istituzione richiede pagamenti in denaro per liberare un congiunto o per qualsiasi altro motivo. In caso di dubbi, è sempre consigliabile contattare direttamente il 112 o le forze di polizia locali prima di intraprendere qualsiasi azione.