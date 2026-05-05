Trump contro Papa Leone: il Vaticano risponde e Roma si schiera apertamente

Nuovo affondo del presidente americano contro il Pontefice sul dossier Iran: Parolin conferma la linea della pace, Tajani e Salvini difendono Leone dalle nuove critiche.

Lo scontro tra Donald Trump e Papa Leone XIV torna ad alzare la tensione tra Washington e Santa Sede. Il presidente degli Stati Uniti, intervenendo durante un’intervista con Hugh Hewitt sul canale Salem News, ha accusato il Pontefice di «mettere in pericolo molti cattolici e molte persone», collegando le sue posizioni sulla guerra e sul dialogo internazionale al delicato dossier dell’Iran e del possibile sviluppo di un’arma nucleare.

L’affondo arriva in un momento diplomaticamente sensibile. A breve, infatti, il segretario di Stato americano Marco Rubio è atteso in Vaticano per un incontro che punta anche a ridurre le distanze emerse nelle ultime settimane tra l’amministrazione Trump e la Santa Sede. Al centro resta la posizione di Papa Leone, che ha più volte richiamato alla pace, al negoziato e alla tutela della vita umana nei conflitti internazionali.

Dal Vaticano la replica è stata affidata al cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato, che ha scelto una linea prudente ma netta. Il Papa, ha spiegato, «va avanti per la sua strada», continuando a predicare il Vangelo e la pace, anche quando questo può non essere condiviso da tutti. Secondo Parolin, Leone XIV ha già offerto una risposta “cristiana”, ricordando che il suo compito è quello di richiamare al dialogo e alla responsabilità.

La vicenda ha provocato reazioni anche in Italia. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha definito gli attacchi al Santo Padre “non condivisibili” e “non utili alla causa della pace”, confermando il sostegno alle parole e alle iniziative del Pontefice. Per Tajani, la linea di Leone XIV è coerente con una visione fondata su dialogo, libertà e difesa della vita umana.

Sulla stessa linea anche il vicepremier Matteo Salvini, che ha sintetizzato la propria posizione con una frase destinata a pesare nel dibattito politico: «Il Papa non si discute, si ascolta». Un intervento breve, ma significativo, mentre il nuovo botta e risposta tra Trump e il Vaticano assume ormai i contorni di un caso politico e diplomatico internazionale.