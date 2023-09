Uccisione Orsa Amarena, Tutta la Verità

La carcassa dell'orsa Amarena è giunta all'Istituto Zooprofilattico di Teramo (Izs) poco dopo le 13.30, dove è programmata l'esecuzione dell'esame necroscopico nella giornata odierna.

La carcassa era stata trasferita a Teramo la sera precedente e, nella mattinata odierna, è stata condotta presso la clinica veterinaria dell'Università di Teramo per eseguire esami radiografici.

Il processo di acquisizione delle lastre radiografiche si è protratto per diverse ore, e, di conseguenza, l'autopsia di Amarena è iniziata dopo le 14.

Nel corso dell'autopsia, i periti incaricati, il veterinario Rosario Fico e il tecnico balistico Paride Minervini, hanno effettuato il loro lavoro sotto la supervisione del veterinario dell'Istituto Zooprofilattico, Stefania Salucci, residente ad Avezzano (L'Aquila).

La Procura di Avezzano, che sta conducendo l'indagine sull'uccisione di Amarena, ha richiesto ai periti di chiarire la dinamica dell'evento. Per tale motivo, i due periti si erano precedentemente recati presso la residenza dell'indagato, Andrea Leombruni, per esaminare l'area in cui si è verificato il tragico episodio.

Fino a questo momento, si presume che Amarena sia stata colpita da un singolo colpo di carabina calibro 7.62, che l'ha colpita alla spalla in una zona vitale. Attraverso le lastre radiografiche e l'esame autoptico, sarà possibile determinare se il colpo è stato sparato dall'alto verso il basso e ottenere ulteriori dettagli sulla sofferenza dell'animale.