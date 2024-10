Una donna di 80 anni investita mentre attraversava la strada: incidente choc in città

Un’anziana è gravemente ferita dopo essere stata colpita da un’auto contromano.

Un tragico incidente si è verificato ieri mattina in via San Domenico, vicino a piazza Trisi, quando un'ottantenne è stata investita mentre attraversava le strisce pedonali. L'anziana, identificata con le iniziali S.A., si trova in gravi condizioni dopo l'impatto con una Opel grigia guidata da una donna di 65 anni di Città Sant'Angelo. La conducente stava percorrendo la strada in direzione opposta a quella consentita e, secondo quanto riportato dalla polizia municipale, si muoveva lentamente lungo la breve via che costeggia la piazza, fiancheggiando il parcheggio comunale.

Subito dopo l'incidente, la donna al volante si è fermata per prestare i soccorsi alla vittima. Questo episodio segue un altro tragico evento avvenuto di recente sulla riva di Pescara, dove una madre di tre figli era stata travolta e successivamente era deceduta in ospedale. La crescente preoccupazione per la sicurezza stradale nella zona è diventata un tema centrale nel dibattito pubblico, spingendo le autorità a rivedere le misure di sicurezza e la viabilità nelle aree urbane.

Il sinistro ha sollevato interrogativi sull'attenzione degli automobilisti e sull'importanza di rispettare i limiti di velocità e le norme del codice della strada. L’anziana, immediatamente soccorsa, è stata trasportata d'urgenza in ospedale per ricevere le cure necessarie.

Le indagini da parte delle autorità competenti continuano per chiarire la dinamica esatta dell’incidente e per valutare eventuali responsabilità. In un momento in cui le tragédie stradali sembrano essere in aumento, la comunità si unisce nel richiedere un maggiore impegno da parte delle istituzioni per garantire la sicurezza dei pedoni e di tutti gli utenti della strada.