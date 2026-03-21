Uova sempre più care, rincari record: l’effetto aviaria pesa sulle famiglie

Prezzi in forte aumento con domanda crescente e produzione sotto pressione: le uova diventano sempre più costose mentre si avvicinano le festività pasquali

Le uova diventano sempre più costose e incidono sulle spese quotidiane degli italiani, proprio in vista delle festività. Secondo le rilevazioni della Commissione Unica Nazionale (Cun), i prezzi hanno registrato un incremento significativo dall’inizio dell’anno, con aumenti fino al +27% per le uova da allevamento a terra e al +23% per quelle provenienti da allevamenti in gabbia.

Alla base di questo aumento c’è una combinazione di fattori, tra cui la riduzione dell’offerta dovuta all’influenza aviaria, che nel corso del 2025 ha colpito diversi allevamenti a livello europeo. La contrazione della produzione ha contribuito a spingere verso l’alto i listini, mentre la domanda interna continua a crescere.

Secondo le elaborazioni della Borsa Merci Telematica Italiana (Bmti), i consumi di uova nel nostro Paese sono aumentati di circa il 7%, confermando il ruolo centrale di questo alimento nella dieta degli italiani. Le uova rappresentano infatti una delle principali fonti di proteine animali, apprezzate per il costo relativamente accessibile, l’elevato valore nutrizionale e la versatilità in cucina.

Nonostante una produzione nazionale sostanzialmente stabile, con un incremento contenuto intorno allo 0,5%, il sistema fatica a tenere il passo con una domanda in crescita. Questo squilibrio ha portato a una diminuzione del livello di autosufficienza, sceso dal 97% al 94%, e a un aumento delle importazioni, cresciute di circa il 9%.

Le conseguenze si riflettono direttamente sui consumatori, con rincari che incidono su prodotti simbolo della tradizione gastronomica, soprattutto nel periodo pasquale. Preparazioni come pastiera, casatiello e altri piatti tipici rischiano di risultare più costosi rispetto agli anni precedenti.

Gli operatori del settore sottolineano come le uova restino una commodity strategica, ma evidenziano la necessità di interventi per stabilizzare il mercato e sostenere la filiera, alle prese con una fase di forte pressione tra costi, domanda e fattori sanitari.