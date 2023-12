Variante Eris Covid: Sintomi, Vaccini e Contagi in Aumento - Risposte alle Domande più Frequenti

La pandemia da coronavirus potrebbe sembrare un ricordo lontano per alcuni, ma l'ultima impennata di casi, causata dalle mutazioni del virus, dimostra che la situazione è ancora critica. L'ultima variante, Eris (EG.5), ha portato a un significativo aumento dei contagi in Italia. Tuttavia, sorgono molte domande riguardo ai sintomi, all'efficacia dei vaccini e a chi dovrebbe sottoporsi alla vaccinazione. Ecco alcune risposte alle domande più frequenti.

Quanto aumentano i contagi? Nelle ultime tre settimane, i nuovi casi settimanali sono quasi raddoppiati, con un aumento del 94,3%. I ricoveri in area medica sono cresciuti del 58,1%, e in un mese sono stati registrati 881 decessi, tutti a carico degli over 80.

Quali sono le varianti in Italia? Attualmente, tutte le varianti circolanti appartengono alla famiglia Omicron. La variante EG.5 (Eris) è ora prevalente al 52,1%, e si osserva un aumento della variante BA.2.86 (Pirola) dal 1,3% al 10,8%.

Il Covid può ancora uccidere? Il Covid è in crescita, e anche se nella maggioranza dei casi non è grave, può essere letale nell'anziano o in soggetti a rischio. La scorsa settimana si sono registrati quasi 300 morti.

Quali sono i sintomi di Eris? I sintomi di Eris non differiscono significativamente da altre varianti. Si segnalano forme dissimili di infezione, con febbre alta per giorni in alcuni casi e solo per poche ore in altri. Sintomi comuni includono febbre, tosse, affaticamento, naso che cola, mal di testa e dolori muscolari.

Ci si deve vaccinare? Le vaccinazioni, purtroppo, non decollano come previsto. Per superare le incertezze e la stanchezza dei cittadini, si organizzano Open day pro-vaccinazioni presso gli studi dei medici di famiglia. Al 30 novembre, sono state somministrate 1.042.541 dosi. Si promuovono campagne vaccinali con i farmaci mRna di Pfizer-BioNTech o con quello proteico di Novavax, con una sola dose prevista. La campagna cerca di dare nuovo slancio per garantire una maggiore copertura vaccinale.