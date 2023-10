Violentata in Strada a Due Passi Dal Centro, Inquirenti Pensano Stessa Banda del 15 Ottobre

Nel cuore della città dell'Aquila, un grave episodio di violenza sessuale ha scosso la comunità locale. Una giovane di 20 anni è stata avvicinata da un gruppo di circa cinque persone, descritte come giovani di nazionalità straniera, e è stata soggetta a molestie sessuali. L'incidente ha avuto luogo la scorsa settimana in via Porcinari, all'angolo di via Duca degli Abruzzi.

Secondo la ricostruzione dei fatti, la ragazza si era allontanata dal suo fidanzato, che nel frattempo era andato a prendere l'auto per poi ripassare a prenderla. Durante questo periodo, la giovane è stata avvicinata dal gruppo di ragazzi stranieri, che l'hanno molestata sessualmente ripetutamente prima di allontanarsi.

Una volta che il fidanzato è arrivato sul posto e ha trovato la sua compagna profondamente scossa, la coppia si è rivolta alla polizia per presentare denuncia. Le indagini sono attualmente in corso, e gli agenti della Squadra Volante della Questura stanno cercando eventuali telecamere di sorveglianza nella zona che potrebbero aiutare nelle indagini.

Questo episodio ha delle somiglianze con un altro avvenuto il 15 ottobre scorso, quando due giovani donne sono state aggredite da due ragazzi in viale Rendina, nei pressi di un parco giochi. La polizia e i carabinieri stanno lavorando per identificare i responsabili e garantire che giustizia sia fatta.