Violento Scontro in Galleria sull'A24: Ragazza Trasportata d'Urgenza, Traffico Regolato

Un drammatico incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi all'interno della galleria Carestia, lungo l'autostrada A24 in direzione Teramo. Una Volkswagen Golf, guidata da un giovane di 19 anni, è entrata in collisione con una Nissan Pixo condotta da una ragazza. L'impatto è stato così violento che entrambe le vetture si sono ribaltate, lasciando intrappolata la conducente della Nissan.

Una squadra di vigili del fuoco del Comando di Teramo è immediatamente intervenuta per estrarre la ragazza, collaborando con il personale sanitario del 118 di Teramo. A causa delle ferite riportate, la giovane è stata trasportata d'urgenza all'ospedale di Teramo tramite un'ambulanza del 118. Fortunatamente, il conducente della Golf ha riportato solo lievi ferite ed è stato medicato sul luogo dell'incidente.

La Polizia Autostradale dell'Aquila è intervenuta per eseguire i rilievi dell'incidente, regolare il traffico veicolare e coordinarsi con la Ditta GSA presente sul posto. Per tutta la durata delle operazioni di soccorso e rilievo, il tratto autostradale coinvolto è rimasto aperto al traffico in un solo senso di marcia.