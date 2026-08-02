Violento schianto nel Teramano: auto si ribalta, cinque feriti e traffico paralizzato sulla provinci

Grave incidente sulla Strada Provinciale 8 a Sant'Omero: intervengono 118, Vigili del Fuoco, Polizia Stradale ed elisoccorso per soccorrere i feriti.

Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio nel Teramano, lungo la Strada Provinciale 8, nel tratto della Bonifica del Salinello, nel territorio comunale di Sant'Omero, in prossimità del bivio per Bellante. Il bilancio è di cinque persone ferite, una delle quali in condizioni particolarmente serie e trasportata in ospedale con l'elisoccorso.

L'impatto è avvenuto intorno alle 14 e ha coinvolto una Mercedes e una Lancia Delta. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, i due veicoli si sono scontrati per cause che restano da accertare. In seguito alla collisione, la Lancia Delta ha perso stabilità, ribaltandosi e terminando la propria corsa sul tetto in un terreno adiacente alla carreggiata, rendendo particolarmente complesse le operazioni di soccorso.

Ad avere la peggio è stato il conducente della Mercedes, che ha riportato le lesioni più gravi. L'uomo è stato stabilizzato dal personale sanitario intervenuto sul posto e successivamente trasferito in codice rosso all'ospedale di Teramo tramite eliambulanza. A bordo della vettura viaggiavano anche il figlio e altri due ragazzi, rimasti anch'essi coinvolti nell'incidente e affidati alle cure del personale del 118.

Sul luogo dello schianto è stato predisposto un imponente dispositivo di emergenza. Sono intervenute tre ambulanze, un'automedica, i Vigili del Fuoco, impegnati nella messa in sicurezza dei mezzi incidentati e nell'estrazione degli occupanti, oltre agli agenti della Polizia Stradale di Teramo, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.

Le operazioni di soccorso hanno richiesto diverse ore di lavoro. Per consentire l'intervento dei sanitari, i rilievi tecnici e il recupero dei veicoli incidentati, la Strada Provinciale 8 è rimasta completamente chiusa al traffico. Successivamente è stato necessario procedere anche alla pulizia della carreggiata, invasa da olio, detriti e parti delle automobili coinvolte nello scontro, al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza per la circolazione.

La viabilità è tornata regolare soltanto dopo le 17, una volta concluse tutte le operazioni di soccorso e completata la rimozione dei mezzi. Restano ora da chiarire le cause che hanno provocato il violento impatto: gli accertamenti della Polizia Stradale proseguiranno nelle prossime ore per stabilire eventuali responsabilità e ricostruire con precisione la sequenza dei fatti.