WEEKEND con l'Alta pressione sub tropicale

Dopo la tempesta Ciara, il flusso perturbato nord atlantico allenta temporaneamente la presa sull'Europa smembrandosi in più piccoli vortici.

Uno di questi attualmente ancora sulla Manica è destinato a scivolare verso sud per portare un veloce peggioramento sull'Italia. Rovesci, temporali e un calo delle temperature lo accompagneranno ma poi, nell'arco del weekend l'alta pressione tornerà altrettanto velocemente a impadronirsi del Mediterraneo centrale.

Sarà un anticiclone dinamico dalle caratteristiche sub tropicali richiamato dal nord Africa verso nord nordest dall'approfondimento di un nuovo super ciclone atlantico, destinato a portare un intenso peggioramento dapprima sul Regno Unito poi anche su Francia, Germania e Scandinavia. Una nuova super tempesta che colpirà duramente con venti intensi e precipitazioni a tratti alluvionali destinata a durare tutto il weekend e parte dell'inizio della nuova settimana.

Questo mentre alle nostre latitudini regnerà sovrano l'anticiclone. Solo a seguire ma è ancora da confermare una perturbazione associata allo spostamento del ciclone atlantico verso la Scandinavia potrebbe scivolare verso sud e interessarci più direttamente intorno alla metà della settimana.

Nel frattempo tutto il weekend sarà caratterizzato da tempo stabile sulla Penisola con sole prevalente il sabato e qualche infiltrazione umida la domenica che potrà portare degli annuvolamenti sull'alto Tirreno.

Le temperature sono previste in aumento con massime fino ai 18-19°C sulle regioni tirreniche e localmente anche in Valpadana soprattutto in Emilia Romagna.