Weekend dell'Immacolata: Arriva il Freddo Artico, Neve e Venti Impetuosi in Arrivo

Un’ondata di maltempo con neve fino a quote basse, forti venti e piogge intense porterà un weekend freddo sull’Italia. Ecco le previsioni aggiornate.

Il freddo artico si prepara a invadere l'Europa centrale e occidentale, con effetti che si faranno sentire anche in Italia durante il prossimo weekend dell'Immacolata. La circolazione di bassa pressione in arrivo, che prenderà piede sul Mare del Nord, si sposterà verso il sud-est, causando condizioni di maltempo di stampo decisamente invernale su gran parte del continente. La massa di aria fredda proveniente dall'Artico sarà la causa principale di un abbassamento delle temperature, con la neve che scenderà fino a quote collinari. Inoltre, i venti forti, che potranno superare i 100 km/h, renderanno il meteo ancora più severo. Le temperature, infatti, subiranno una drastica discesa, portando a un freddo pungente su buona parte della Penisola.

Previsioni per sabato 7 dicembre: Un intenso fronte perturbato raggiungerà l'Italia nel pomeriggio e nella sera, portando rovesci e temporali soprattutto al Nord e sulle Alpi. Le nevicate si estenderanno dalle Alpi a quote sempre più basse, fino a 400-600 metri. Anche le regioni tirreniche e la Sardegna saranno interessate da nubi e qualche fenomeno isolato. Il cielo rimarrà sereno solo al Sud e lungo l'Adriatico. Le temperature caleranno drasticamente al Nord, mentre i venti da sud-ovest si intensificheranno, portando raffiche fino a 100 km/h. I mari saranno agitati, con possibili mareggiate lungo le coste più esposte.

Previsioni per domenica 8 dicembre: La circolazione depressionaria si sposterà ulteriormente verso sud, estendendo le condizioni di maltempo su buona parte della Penisola. Rovesci e temporali interesseranno il Centro e il Sud, mentre la neve scenderà progressivamente a quote più basse, con nevicate sotto i 1000 metri sull'Appennino. Al Nord il tempo sarà più soleggiato, ma le Alpi confinali vedranno abbondanti nevicate. La discesa delle temperature continuerà, portando un ulteriore abbassamento del termometro. I venti occidentali rimarranno forti, con raffiche fino a 100 km/h, e il mare sarà ancora agitato con rischio di mareggiate.

Nonostante le previsioni siano piuttosto chiare, il maltempo potrebbe evolversi ulteriormente, e si consiglia di seguire gli aggiornamenti per eventuali modifiche. Prepariamoci quindi a un weekend freddo, con pioggia, neve e venti forti che porteranno un'atmosfera decisamente invernale.