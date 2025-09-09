Weekend di settembre: sole e qualche pioggia, l'anticiclone si fa sentire

Il fine settimana che si avvicina promette un alternarsi di giornate soleggiate e sporadici rovesci in alcune regioni italiane. Dopo un inizio settimana caratterizzato da un intenso maltempo, l'anticiclone tornerà a influenzare il paese, portando condizioni più stabili e temperature in lieve aumento.

Venerdì 12 settembre: La giornata inizierà con cieli prevalentemente sereni su gran parte del territorio. Tuttavia, nel corso della giornata, una debole perturbazione atlantica raggiungerà le regioni settentrionali, determinando un aumento della nuvolosità sulle Alpi e possibili rovesci o temporali sparsi. Le temperature saranno in lieve aumento, con massime intorno ai 24°C.

Sabato 13 settembre: L'instabilità atmosferica persisterà al Nord, con rovesci intermittenti, soprattutto tra le Alpi e le zone settentrionali della Pianura Padana. Il Levante Ligure potrebbe essere interessato da fenomeni simili. Al Centro e al Sud, invece, l'anticiclone garantirà condizioni di stabilità e clima gradevole, con temperature che al Sud potrebbero superare i 30°C.

Domenica 14 settembre: Il fronte perturbato si allontanerà verso i Balcani, favorendo un generale miglioramento delle condizioni atmosferiche su tutto il territorio nazionale. Tuttavia, potrebbero verificarsi alcuni disturbi locali sull'Appennino e sul versante adriatico, con possibilità di deboli piovaschi. Le temperature saranno in lieve aumento al Nord, con valori massimi intorno ai 23°C.

In sintesi, il fine settimana si preannuncia nel complesso soleggiato e temperato, con qualche disturbo limitato alle regioni settentrionali. Si consiglia di seguire gli aggiornamenti meteo per eventuali modifiche alle previsioni.