Weekend guastato dal maltempo: piogge diffuse e neve sulle Alpi italiane

L’anticiclone cede rapidamente spazio a una perturbazione atlantica: da venerdì piogge, calo termico e neve interesseranno soprattutto Nord Italia e settori tirrenici.

Il quadro meteo dei prossimi giorni mostra un rapido cambio di scenario. Il giovane anticiclone, che ha garantito una breve fase di stabilità, inizierà infatti a indebolirsi già a metà settimana sotto la spinta di correnti umide meridionali. Queste favoriranno un progressivo aumento della nuvolosità sulle regioni del Nord Italia e lungo l’alto Tirreno.

A determinare il peggioramento sarà una depressione atlantica in approfondimento, destinata a scavare un corridoio verso la Penisola Iberica e la Francia, convogliando una perturbazione diretta verso l’Italia. Il primo impatto è atteso nella giornata di venerdì, con piogge su Sardegna, Nordovest e fascia tirrenica settentrionale. Nel corso di sabato il maltempo si estenderà a gran parte del Settentrione, mentre entro domenica saranno coinvolti anche settori del Centro-Sud.

Nella giornata di venerdì, il Nord vedrà precipitazioni in intensificazione su Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, in estensione a Lombardia e Emilia occidentale. Sulle Alpi tornerà la neve a partire da 1000-1200 metri. Più nuvoloso sul Triveneto e in Romagna, con fenomeni scarsi. Al Centro, piogge e rovesci sull’alta Toscana, nubi diffuse altrove ma con schiarite sull’Adriatico. Al Sud, nuvolosità su Sicilia e Calabria ionica con piogge locali, tempo più asciutto sulle restanti aree. Temperature in calo al Nord e in aumento al Sud.

Sabato ancora instabilità al Nord, con piogge più frequenti su Nordovest e Lombardia e neve alpina in calo fino a 800-1200 metri. Fenomeni più deboli sul Nordest, mentre il Centro resterà in gran parte asciutto, salvo piogge sull’alta Toscana. Al Sud nuvolosità irregolare sui settori ionici, con graduale miglioramento.

Domenica il maltempo si estenderà anche al Nordest, con piogge diffuse e neve sulle Alpi dai 1200-1300 metri. Al Centro cieli spesso coperti e precipitazioni più probabili sul versante tirrenico. Al Sud nubi irregolari e piovaschi su Puglia e aree ioniche. Temperature complessivamente stabili, ma clima più tipicamente invernale.