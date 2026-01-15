Weekend instabile sull’Italia, tornano piogge diffuse e neve sulle Alpi

Una depressione atlantica condizionerà il fine settimana: piogge al Nordovest e al Sud ionico, neve sulle Alpi occidentali, tempo più asciutto altrove.

Nel corso del weekend una vasta depressione atlantica tenderà ad approfondirsi sulla Penisola Iberica, trovando un ostacolo nel suo movimento verso est a causa di un anticiclone di blocco posizionato sull’Europa centro-orientale. Questa configurazione favorirà una perturbazione lenta, capace di influenzare solo parte del territorio italiano, con piogge concentrate e nevicate limitate ai settori alpini occidentali.

Nella giornata di sabato i primi effetti si faranno sentire sul Nordovest, dove sono attese precipitazioni sparse tra Piemonte, Liguria e ovest Lombardia, con neve sulle Alpi a quote comprese tra 800 e 1200 metri, in progressiva attenuazione serale. Qualche pioggia interesserà anche la Sardegna, mentre un richiamo di correnti umide sudorientali convoglierà aria instabile verso le regioni ioniche, con piovaschi tra Calabria e Sicilia orientale. Sul resto d’Italia il tempo si manterrà più asciutto, con schiarite anche ampie.

Nella giornata di domenica la depressione tenderà a scivolare verso il Nord Africa, mantenendo attivo un flusso di correnti orientali sull’Italia. Le piogge torneranno a interessare il Nordovest, in particolare il Piemonte occidentale, e la Sardegna tirrenica, mentre nuovi fenomeni sono attesi sulle zone ioniche. La neve cadrà ancora sulle Alpi occidentali, a quote più alte, intorno ai 1200/1300 metri, lasciando invece ai margini il settore dolomitico, che continua a registrare una marcata carenza di precipitazioni nevose a poche settimane dall’avvio della stagione olimpica invernale.

Altrove prevarranno condizioni più stabili, con nuvolosità irregolare e solo locali disturbi sull’Adriatico centrale. Le temperature risulteranno in lieve calo al Nord, mentre tenderanno ad aumentare leggermente sui settori tirrenici del Centro-Sud.