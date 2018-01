30 anni laboratori Infn con Mattarella, sotto il Gran Sasso, si celebra attività ricerca

Visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella oggi in Abruzzo, ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso Infn, ad Assergi (L'Aquila), per l'apertura dell'evento organizzato per celebrare i 30 anni della loro attività scientifica.

Il programma prevede alle 11, dopo il saluto delle autorità, gli interventi dei professori Fernando Ferroni (presidente INFN), Stefano Ragazzi (direttore dei LNGS), Antonino Zichichi (ideatore dei Laboratori) e Carlo Rubbia (Premio Nobel Fisica).

L'Osservatorio Indipendente sull'Acqua del Gran Sasso (WWF, Legambiente, Mountain Wilderness, ARCI, ProNatura, Cittadinanzattiva, Guardie Ambientali d'Italia, FIAB, CAI, Italia Nostra e FAI) scrive al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la cui presenza in Abruzzo, per l'evento celebrativo dei 30 anni di attività scientifica dei Laboratori nazionali del Gran Sasso dell'Infn, riproponendo il tema dell'interferenza con l'acquifero del Gran Sasso, sia dei Laboratori sotterranei di Fisica Nucleare, sia delle gallerie autostradali dell'A24. La lettera indirizzata al Presidente è stata consegnata al Prefetto di Teramo.

La consegna era stata concordata con l'Ufficio del cerimoniale della Presidenza della Repubblica al quale l'Osservatorio si era rivolto nei giorni scorsi in previsione della visita di Mattarella.

"Nell'ultimo anno l'Abruzzo - è un passo della lettera - è stato colpito da innumerevoli emergenze: dalle terribili scosse di terremoto dall'agosto 2016, al grave maltempo del gennaio 2017, fino alla crisi idrica del maggio del 2017 nell'intera provincia di Teramo".

"L'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare giustamente festeggia 30 anni di attività dei Laboratori del Gran Sasso, uno dei massimi centri di ricerca che il nostro Paese può vantare. I Laboratori sono ospitati nel massiccio del Gran Sasso che soprattutto rappresenta la più grande risorsa d'acqua della regione, capace di rifornire oltre la metà della popolazione abruzzese (circa 700.000 persone)".

"L'Osservatorio ha dato vita ad una serie di incontri pubblici e tante altre iniziative molto partecipate sul territorio ma dobbiamo evidenziare con rammarico come ancora oggi non ci sia chiarezza e non si manifesti una volontà di collaborazione da parte di tutte le Istituzioni preposte alla gestione di tale situazione".