Arriva il freddo, calo delle temperature, entro lunedì minime localmente sotto zero al Centro-Nord

SITUAZIONE: Correnti fredde di origine russa, in scorrimento da est lungo il fianco inferiore dell'alta pressione collocata sulla Penisola Scandinava, hanno raggiunto i Balcani ed iniziano ad affluire anche verso l'Italia, dove le temperature stanno subendo una prima locale flessione. Ma nei prossimi giorni si spalancherà ulteriormente la gelida porta balcanica e la colonnina proseguirà la sua corsa verso il basso fino a raggiungere valori spesso sotto zero al Nord, a tratti anche al Centro.

Meno coinvolto il Sud, dove l'abbassamento delle temperature risulterà più contenuto.

DOMENICA: L'afflusso freddo dal quadrante orientale entra nel vivo e le temperature calano ulteriormente su tutta la Penisola rispetto alle 24 ore precedenti. Al Nord attesi valori minimi mediamente tra -1 e 3°C, massime tra 4 e 8°C; al Centro minime tra 3 e 6°C, massime tra 8 e 11°C, fino a 14°C in Sardegna; al Sud minime tra 7 e 12°C, massime tra 9 e 14°C.



LUNEDI': Ulteriore lieve abbassamento delle temperature al Centro-Nord con valori anche sotto zero su fondovalle alpini, Val Padana e localmente sui fondovalle appenninici tosco-umbri.

Al Sud invece la disposizione delle correnti dai quadranti occidentali trasporterà aria umida ma più mite, causa di un rialzo delle temperature. Al Nord minime tra -2 e 3°C, anche inferiori sui fondovalle alpini, massime tra 3 e 6°C; al Centro minime tra 2 e 6°C, massime tra 7 e 11°C, fino a 15°C in Sardegna; al Sud minime tra 7 e 13°C, massime tra 10 e 15°C.



MARTEDI': Si interrompe bruscamente l'afflusso di aria fredda russo-balcanica e al suo posto interverranno correnti più miti di origine atlantica, con nevicate sulle Alpi confinali e piogge sparse sulle regioni tirreniche. Le temperature riusciranno ancora a perdere localmente qualche grado al Nord, laddove permarranno le schiarite notturne.

Rimarranno stazionarie o aumenteranno localmente invece al Centro-Sud, con punte di 15°C sulle isole maggiori.