Centinaia di Mail Contro il Canile "Lager" di Tufillo. Foto Raccapriccianti

Sono centinaia le mail di disperato appello contro la gestione del canile di Tufillo, in provincia di Chieti, definito in ognuna di esse come un vero e proprio "lager".

Le foto che ci hanno inviato parlano chiaro almeno alcuni di quei cani meriterebbero cure immediate e l'appello parla proprio di questo.

Le tantissime mail stanno invadendo la posta elettronica della ASL, della Regione Abruzzo, del Ministero dell'Interno e di quello della Giustizia.

Noi ne siamo letteralmente sommersi ma, nonostante il disagio di doversi districare tra le email, ci vediamo partecipi dell'appello che riportiamo integralmente.

Non sappiamo chi abbia ragione e chi torto, a noi basta che le condizioni di quegli esseri viventi siano riportate al decoro che il nostro Stato e le sue Leggi sanciscono.

Alleghiamo solo una foto, quella che potrebbe urtare meno la sensibilità dei lettori.

Il testo dell'appello:

Buongiorno.

Con la presente si richiede intervento immediato per verificare le condizioni di salute dei cani

presenti presso il canile convenzionato di TUFILLO in provincia di CHIETI.

Alla scrivente associazione UNA LUCE FUORI DAL LAGER ONLUS,

associazione per la difesa e tutela degli animali,

sono state fatte pervenire tramite i Social Network delle immagini,

che troverete allegate alla presente e-mail,

dove si vede chiaramente una situazione di cura disastrosa dei cani di proprietà dei comuni convenzionati presso questa struttura,

e quindi pagati con soldi pubblici nel suddetto canile.

Per ridurre i cani nelle condizioni rappresentate dalle immagini ci vogliono mesi o anni,

pertanto è palese che chi dovrebbe vigilare sul loro stato di salute, quindi:

Asl Competente, Istituzioni Comunali quali Sindaci o funzionari Comunali e medici veterinari Asl,

non si sono accorti di come sono ridotti e della tragica situazione.

Si chiede quindi un intervento immediato della Procura della Repubblica della Prefettura e dei Nas del Corpo dei Carabinieri

che tramite appositi veterinari esterni alla ASL di competenza e possibilmente del Ctu del Tribunale,

constatino e verifichino lo stato reale ed attuale di salute dei cani.

Si chiede inoltre di verificare il libro delle corrispondenze carico e scarico degli animali presenti,

se i comuni ovvero gli attuali proprietari dei cani,

effettuino delle verifiche periodiche sulle fatture pagate al canile e i cani realmente presenti.

Si ricorda che il denaro speso corrisposto al canile è denaro pubblico

quindi si chiede di verificare se ci sia vigilanza da parte dei comuni

e se i cani detenuti siano in condizioni di salute fisica e psichica ottimale.

Si chiede se dalle foto a noi fatte pervenire si possa evincere il reato penale di

maltrattamento, incuria e abbandono.

Si chiede di acquisire le cartelle mediche dei cani, i verbali sanitari

e verificarne le condizioni di salute.

Le foto sono raccapriccianti e se corrispondono alla reale situazione attuale

si chiede di perseguire e punire penalmente chi ha omesso i dovuti e obbligati controlli,

chi ha mancato sulla vigilanza e chi ha permesso di ridurre i cani in questo stato.

Grazie per l'attenzione.

Associazione UNA LUCE FUORI DAL LAGER ONLUS