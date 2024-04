La rapina degli abbracci: imprenditori presi di mira per i loro Rolex da 10mila euro

Nel cuore di piazza Risorgimento, due imprenditori hanno vissuto un'amara sorpresa quando sono stati derubati dei loro preziosi orologi Rolex, del valore di circa 10mila euro ciascuno. La tecnica utilizzata per perpetrare il furto è stata descritta come un finto abbraccio, orchestrato da una donna abile nel suo modus operandi.

Secondo le denunce presentate, i malviventi si sarebbero avvicinati alle vittime con pretesti, per poi coinvolgerle in una conversazione amichevole. Nel momento opportuno, approfittando dell'abbraccio apparentemente innocuo, la ladra è riuscita abilmente a sfilare gli orologi dai polsi dei malcapitati.

Le indagini condotte dai Carabinieri hanno evidenziato che la donna responsabile del furto avrebbe agito con una precisione quasi chirurgica, ripetendo il medesimo copione in diverse occasioni. Nonostante i tentativi di identificazione, la sua identità resta ancora ignota.

Questo non è un caso isolato, poiché colpi simili si sono verificati in varie parti d'Italia. Le autorità raccomandano la massima cautela, invitando i cittadini a prestare particolare attenzione in luoghi affollati e ad essere sospettosi di comportamenti fuori dal comune.