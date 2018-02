Comune dell'Aquila, Elezioni politiche, informazioni sulla tessera elettorale e altri servizi

Tessera elettorale. In vista delle elezioni politiche di domenica 4 marzo, l’ufficio Elettorale del Comune dell’Aquila ricorda che, per votare, occorre la tessera elettorale e un documento di identità da esibire ai seggi. Chi avesse completato la tessera negli spazi riservati ai timbri delle sezioni, l’avesse smarrita o deteriorata, deve richiederne una nuova rivolgendosi direttamente all’ufficio Elettorale situato nella sede comunale di via Roma n. 207/A, aperto dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12, il martedì e il mercoledì anche dalle 15.30 alle 17.30. In caso ricorrano tali condizioni, è opportuno recarsi da subito all’ufficio Elettorale per ottenere una nuova tessera, onde evitare i disagi dovute alle file dei giorni immediatamente antecedenti il voto.

Voto domiciliare. Gli elettori affetti da un’infermità grave, a tal punto da non potersi allontanare dalla propria abitazione, potranno fare richiesta di voto domiciliare. Per poter esercitare il diritto di voto in tale modo, gli interessati dovranno inoltrare una dichiarazione con la quale intendono esprimere il voto nella propria dimora, allegando una certificazione medica che dimostri l’impossibilità di lasciare l’abitazione. Richiesta e documentazione dovranno essere inoltrate all’ufficio elettorale entro lunedì 12 febbraio. Il modulo per la dichiarazione e l’avviso, che contiene maggiori dettagli sul voto domiciliare, sono pubblicati sul sito internet del Comune dell’Aquila, www.comune.laquila.it, nella pagina degli Avvisi, della sezione Concorsi, Gare e Avvisi dell’area Amministrazione.

Reperimento di sostituti dei presidenti di seggio. Entro martedì 20 febbraio è possibile comunicare la propria disponibilità a sostituire i presidenti di seggio, nel caso in cui quelli designati dovessero rinunciare, anche all’ultimo momento. Le persone interessate a comunicare tale disponibilità dovranno riempire un modulo allegato all’avviso pubblicato nella pagina Avvisi della sezione Concorsi, Gare e Avvisi dell’area Amministrazione del sito internet del Comune.

Trasporto ai seggi. Gli elettori portatori di handicap che volessero usufruire del trasporto gratuito messo a disposizione dal Comune nel giorno delle elezioni, dovranno inoltrare una richiesta all’ufficio Elettorale entro giovedì 1 marzo. Oltre alla richiesta, gli elettori che si trovano in questa situazione dovranno munirsi di un’attestazione rilasciata dai medici dell’Asl che attesti la loro condizione. Anche in questo caso, avviso e modello di domanda sono pubblicati nella pagina Avvisi, della sezione Concorsi Gare e Avvisi dell’area Amministrazione del portale web del Comune.