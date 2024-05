Vittoria legale contro AstraZeneca: Italiano risarcito per reazioni avverse al vaccino

L'Azienda farmaceutica AstraZeneca è stata condannata a risarcire un cittadino italiano per gravi reazioni avverse causate dal vaccino anti-Covid. La notizia è stata annunciata dal Codacons, che ha seguito il caso di F.E.P., un genovese di 37 anni che ha ricevuto il vaccino nel 2021.

La causa si è conclusa nel giorno in cui AstraZeneca ha ritirato il suo vaccino a livello mondiale e ha ritirato le autorizzazioni per il Vaxzevria in Europa. Secondo il Codacons, la Asl 3 di Genova e la Commissione Medica Ospedaliera di La Spezia hanno approvato un cospicuo indennizzo per il cittadino, che ha riportato gravi reazioni avverse subito dopo la vaccinazione.

F.E.P. ha sviluppato un ematoma toracico sinistro dopo la prima dose del vaccino, seguito da altre complicazioni dopo la seconda dose. Dopo una serie di esami medici, è stato diagnosticato con piastrinopenia immunomediata cronica e altre patologie vascolari.

L'associazione ha avviato l'iter legale per ottenere il risarcimento previsto dalla legge 210/92. Dopo un'indagine sanitaria condotta dal Dipartimento Militare di medicinale legale di La Spezia, è stato confermato il nesso causale tra le patologie del cittadino e la vaccinazione.

La Asl 3 di Genova e la Commissione Medica Ospedaliera di La Spezia hanno approvato un risarcimento vitalizio sotto forma di assegno bimestrale di circa 1740,77 euro, considerando la menomazione permanente dell'integrità psicofisica del cittadino.