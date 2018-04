Domenica 29 aprile a L'Aquila, la "Giornata Mondiale del Tai Chi Chuan e la Festa del Kung Fu"

“Un solo mondo, un solo respiro, oriente e occidente… una sola energia.”

A partire dalle ore 10:30, domenica 29 aprile, nel parco del Castello Cinquecentescodell’Aquila, si svolgerà la Giornata Mondiale del Tai Chi Chuan e la Festa del Kung Fu.

L’iniziativa, inserita nella Giornata Mondiale del Tai Chi Chuan (International Tai Ji Day) che dal 1999 si svolge in tutto il mondo, in città è promossa dalla scuola Tao Art, diretta dalla maestra Isabella Nardis, e giunge quest’anno alla sua ottava edizione.

La giornata nasce per promuovere la conoscenza delle antiche arti marziali cinesi, per diventare consapevoli che occidente e oriente sono parte di una sola energia. L’iniziativa vuole essere un'esperienza di condivisione e divulgazione.

Le attività dell’intera giornata, che si svolgeranno fino alle 19, lezioni, dimostrazioni ed esposizioni, sono gratuite ed aperte a tutti: esperti, meno esperti, appassionati, curiosi e semplici passanti.

Nel tempo l'azione di promozione di Tao Art è cresciuta coinvolgendo anche altre realtà culturali e sportive.

Quest’anno per la prima volta, l’associazione Tao Art porta, all’interno della giornata, il Tai Chi per le mamme in gravidanza (a partire dal 3° mese), grazie alla guida della maestra Michela Vignini. L’invito è a tutte le futuro mamme per venire a scoprire un’arte non solo possibile, in gravidanza, ma vivamente consigliata.

A collaborare con Tao Art quest’anno sarannoNico Petrella di Petrella Design, Fabrizio Valente di L'Anima del suono, Fabrizio D'Eramo di Art House Candle, l’associazione culturale Nati nelle Note, il Teatro Dedalus, il fotografo James J.

IL PROGRAMMA: Dalle 10:30 alle 12:30

Lezioni aperte di Kung Fu - Tai Chi Chuan con Isabella Nardis - scuola Tao Art

Attività per Mamme in Gravidanza alla scoperta del Tai Chi Chuan e dei suoi benefici con Michela Vignini Scuola tao Art

Lezione concerto per bambine e bambini dal 0 ai 6 anni con l’associazione culturale Nati nelle Note

Dalle 16 alle 19

Lezioni aperte e dimostrazioni di Kung Fu - Tai Chi Chuan con Isabella Nardis - scuola Tao Art

Kung Fu Kids per bambini e bambini dai 4 ai 10 anni

Tai Chi Chuan per mamme in gravidanza – Scuola tao Art

Lezione concerto per bambine e bambini dal 0 ai 6 anni con L’associazione culturale Nati nelle Note

A partire dalle 18, per la conclusione della giornata, tutti i partecipanti e chi vorrà raggiungere il Castello per quell’ora, parteciperanno alla realizzazione il Mandala gigante della Pace – Associazione Culturale Dedalus

Per tutta la giornata