Era scomparsa di casa, trovata morta Annamaria Tabellione

Il corpo senza vita di Annamaria Tabellione, 55 anni, di Musellaro di Bolognano, nel Pescarese, è stato ritrovato sulla spiaggia di Termoli, all' altezza del lido 'La Lampara'. Della donna si erano perse le tracce dall'alba di venerdì 9 febbraio. La sua scomparsa era stata subito denunciata da familiari: il marito e i due figli.

Nel pomeriggio la scoperta sulla spiaggia molisana. Ad avvistare il cadavere, un passante che stava camminando sulla battigia.

Immediato l'allarme. La salma, composta nell'obitorio del San Timoteo in serata, è stata sottoposta a ricognizione cadaverica e intorno alle 21, all'arrivo dei parenti, si è sciolto ogni dubbio sulla sua identità. Il corpo non presenterebbe lesioni o segni di violenza. Non è, inoltre, in stato di decomposizione.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 Molise, la Polizia di Stato, gli ufficiali della Capitaneria di porto. Le indagini sono condotte dal vice questore Vincenzo Sullo e coordinate dal Procuratore capo di Larino Antonio La Rana.