Mistero a Torino di Sangro: Scomparsa Milena Santirocco, Famiglia in Ansia

La comunità di Torino di Sangro è in apprensione per la scomparsa di Milena Santirocco, insegnante di ballo e fitness di 54 anni. La donna è sparita il 28 aprile sul lungomare della città, e le ricerche, estese dalla lecceta alla via Verde, coinvolgono sommozzatori, motovedette e unità cinofile.

I figli Manuel e Denis, insieme alla sorella Sonia, hanno diffuso volantini con l'SOS lanciato dall'associazione "Penelope". Temendo che la madre non sia fuggita volontariamente né caduta in mare, i familiari sospettano che qualcuno possa averle fatto del male.

Le indagini coinvolgono vigili del fuoco, guardia costiera, Protezione Civile e unità cinofile. Nonostante gli sforzi, finora non sono stati trovati indumenti o oggetti che possano aiutare a ritrovare Milena.

La scomparsa di Milena Santirocco, descritta come una persona attiva ed energica, ha scatenato un grande impegno nelle operazioni di ricerca. La comunità è invitata a collaborare con le autorità e a segnalare qualsiasi informazione utile al ritrovamento della donna.

AGGIORNAMENTI:

L'auto della donna è stata rinvenuta nel parcheggio di via Costa Verde con la ruota posteriore destra a terra. Il profilo Facebook della donna è stato cancellato e il suo cellulare risulta spento o non raggiungibile dal pomeriggio di domenica.

Le ricerche proseguono con l'impiego di droni, cani molecolari ed elicotteri dei Vigili del Fuoco. L'ultima segnalazione colloca Milena a Vasto domenica sera, ma verrà verificata tramite i filmati delle telecamere di sicurezza.