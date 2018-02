Ferrovie, in arrivo 186mln per velocizzare rete ferroviaria Abruzzo interno

Sono in arrivo 75 milioni di euro per il potenziamento ed elettrificazione della linea Terni – Rieti - L'Aquila - Sulmona e 111 milioni per il completamento del raddoppio della linea Pescara – Chieti, a cui si aggiungono i 10 milioni già stanziati nel Masterplan per la progettazione.

I fondi sono previsti dall'articolo 1 comma 1072 della Legge di bilancio 2018 che ha incrementato la dotazione del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, istituito con legge 232/2016 (articolo 1, comma 140).

Per quanto riguarda la linea Terni – Rieti – L'Aquila - Sulmona, essa interessa la Regione Abruzzo nella tratta compresa tra i Comuni di Sulmona e Tornimparte e più precisamente nei 75 Km intercorrenti dalle stazioni di Sulmona e Sella di Corno.

Con l'intervento, previsto nel Masterplan di "Ammodernamento e potenziamento della rete ferroviaria della Regione Abruzzo - bretella di Sulmona - velocizzazione collegamento ferroviario L'Aquila - Pescara” dell'importo di 11.000.000, ci sarà un significativo miglioramento dei tempi di percorrenza (20’- 30’) sulla linea Pescara - L'Aquila.