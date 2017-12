Il meteo per Capodanno leggera perturbazione sulla Penisola

L'alta pressione si rinforza da Ovest, ma nel contempo l'Italia si trova sotto correnti umide nord-occidentali le quali trasportano una certa nuvolosità. Nubi che transiteranno un po' su tutta la Penisola, seppur senza effetti particolari in termini di precipitazioni.

L'unica eccezione sarà rappresentata da nevicate (per lo più deboli) sulle aree alpine di confine, inizialmente fino al fondovalle ma con tendenza a rapido rialzo della quota neve. Anche sul basso versante tirrenico, specie tra Calabria e Campania, non è esclusa qualche debole pioggia in giornata. Altrove, come detto, tempo asciutto e con spazi soleggiati anche ampi dal pomeriggio.

SAN SILVESTRO - ultimo giorno del 2017 - sarà ancora caratterizzato dalla prevalenza dell'anticiclone con tempo nel complesso stabile e in buona parte soleggiato, ma con alcune eccezioni rappresentate dalle aree tirreniche. Addensamenti sono infatti attesi dalla Liguria alla Calabria, passando per Toscana, Lazio e Campania. A tratti non escludiamo qualche locale pioggerella intermittente.

Clima molto più mite rispetto ai giorni precedenti, soprattutto al Centrosud e lungo tutto l'arco alpino. Proprio sull'arco alpino sarà marcato il pericolo di valanghe. Nella notte del Veglione si avvicinerà tuttavia una nuova veloce perturbazione, responsabile di qualche debole pioggia al Settentrione, in estensione alla Toscana. Un po di neve sulle Alpi centro-orientali a quote medio-alte, intorno ai 1200-1400m.

CAPODANNO vedrà il transito della debole perturbazione atlantica giunta nella serata precedente. Si tratterà di un fronte abbastanza rapido, e nell'arco della giornata attraverserà un po' tutta la Penisola, da ONO verso ESE. Al mattino molte nubi un po' ovunque, ma con piogge concentrate più che altro al Nordest e regioni centrali tirreniche, in estensione alla Campania. Nel corso del pomeriggio-sera fenomeni in rapido spostamento al Sud peninsulare e medio-basso Adriatico, seppur a carattere più sparso ed intermittente.

Nel contempo migliorerà altrettanto rapidamente al Nordovest, con schiarite via via più ampie su Piemonte, Liguria, Lombardia, in estensione a Trentino alto Adige, Toscana e Sardegna. Ma altrettanto rapidamente giungerà in serata un secondo impulso nord-atlantico che impatterà da NO sulle Alpi, portando nuove nevicate su Valle d'Aosta e aree confinali di Piemonte e Lombardia.

TENDENZA PER IL 2 GENNAIO - Il secondo fronte freddo in arrivo la serata di Capodanno sulle Alpi occidentali tenderà poi a scivolare verso SE, 'saltando' gran parte della Valpadana (predominerà il Sole) e concentrando i suoi effetti sulle regioni del Centrosud, dove la giornata sarà caratterizzata da spiccata instabilità, eccezion fatta per Toscana e Sardegna, soggette ad ampi spazi soleggiati. Questa evoluzione sarà comunque da confermare, specie per quanto riguarda i dettagli a livello locale. Blanda flessione delle temperature che accompagnerà il primo passaggio frontale, mentre al seguito del secondo impulso subentrerà una più robusta dose di aria fredda la quale favorirà un clima più invernale.

Precisiamo che rimarremo comunque sui tipici valori per questo periodo dell'anno, senza eccessi particolari.