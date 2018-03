Novità fibra ottica: arriva la connessione per 7 mila nuovi comuni

L’argomento fibra ottica rappresenta di sicuro uno dei più caldi, almeno al momento: da diversi mesi, gli operatori telefonici e lo Stato stanno provvedendo nella dotazione delle infrastrutture necessarie per la banda ultra larga. L’obiettivo conclamato è quello di raggiungere uno stato di copertura tale da porci ai livelli degli altri principali paesi europei: una strategia che è partita in primis dalle imposizioni dell’Agenda Digitale Europea, e che sta trovando delle orecchie attente nel nostro Paese. Non sorprende, dunque, che le novità in questo ambito si accavallino di mese in mese, portando alla copertura di un numero sempre maggiore di zone: adesso, poi, arriva la connessione in fibra per 7.000 nuovi comuni.

Fibra ottica: una nuova copertura per 7.000 comuni

Il Progetto Open Fiber prosegue lungo la sua rotta di aggiornamento: da oggi, poi, è ufficiale il lancio di nuovi bandi per l’assegnazione della costruzione delle infrastrutture in 7.000 nuovi comuni italiani. È un annuncio che fa ben sperare per il prosieguo di questo progetto, e che porterà l’alta navigazione anche in molte zone periferiche o remote (white spots). Nello specifico, saranno quattro i nuovi bandi che porteranno la fibra ottica in circa 7mila comuni sparsi per l’Italia: dal Veneto all’Emilia Romagna, passando per la Lombardia, la Toscana, il Molise, l’Abruzzo, il Lazio, la Campania e il Friuli Venezia Giulia. Uno dei bandi, in particolare, si concentrerà sulla Puglia e sulla Sicilia, insieme alla Calabria.

Qual è l’attuale copertura della fibra ottica in Italia?

Al momento la situazione italiana in merito alla copertura delle diverse tipologie di fibra ottica è la seguente: sono circa 1.100 le città che attualmente possono contare su questa tecnologia di connessione, partendo da un minimo di 50 Mbps fino ad arrivare ai 1.000 Mbps (ma solo in 12 centri dello Stivale). Nelle città in cui il servizio fibra è già attivo si trovano diversi operatori che in questo momento stanno dando vita ad una competizione sui prezzi: a tal proposito, per verificare la copertura nella propria città e scoprire qual è il servizio migliore è possibile usare il servizio di comparazione delle offerte fibra ottica fornito da Facile.it, che mette a confronto tutte le offerte attualmente svolte dagli operatori.

Fibra ottica: quale sarà il suo futuro?

La “corsa alla copertura” procede a ritmi serrati: oltre ai nuovi bandi previsti per il 2018, al momento è già possibile constatare la presenza di diversi cantieri, già operativi per l’installazione della fibra ottica. Questo è ad esempio possibile rilevarlo già oggi nel Lazio, mentre in altre regioni i lavori partiranno a strettissimo giro di posta. Questo discorso vale per Reggio Calabria, per Siracusa, Sesto San Giovanni, Taranto, Bollate, Treviso, Bergamo e altri centri. In totale, saranno circa 80 le città che ospiteranno i cantieri per la creazione delle nuove infrastrutture fibra entro la fine di quest’anno: il futuro, dunque, appare più che positivo.