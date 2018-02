Pezzopane PD: "Scuola, finora risultati importanti , ma dopo 4 marzo tavolo su pulizie e servizi"

"Con i governi del Pd abbiamo dato molte risposte al mondo della scuola, e anche sul fronte della manutenzione e delle pulizie. Con la legge di Bilancio 2018 siamo riusciti a prorogare fino a tutto anno scolastico 2018/2019 gli appalti, per dare più stabilità ai lavoratori e garanzie alle famiglie e agli insegnanti di avere edifici scolastici più puliti. Siamo anche riusciti ad allargare ad altri servizi necessari ed offerti delle imprese che hanno vinto gli appalti e che possono migliorare gli standard di igiene e decoro delle scuole. Siamo riusciti a recuperare i fondi non spesi nel 2017 e ad impiegarli nel 2018. Per evitare lo sfruttamento dei lavoratori, alla luce dei nuovi e giusti provvedimenti, credo che ora sia urgente un tavolo nazionale, da avviare dopo le elezioni con i rappresentanti sindacali della scuola, con le Regioni e gli enti locali per verificare quale sia la soluzione migliore per il futuro del capitolo pulizie nelle scuole, pensando se sia il caso, invece di fare un nuovo appalto, anche di valutare l'internalizzazione dei servizi". Lo dice la senatrice del Pd Stefania Pezzopane, candidata dem a L'Aquila alla Camera, che oggi ha partecipato al tavolo regionale che da oltre un anno lavora su questa vertenza, con i rappresentanti sindacali dei lavoratori che operano nelle pulizie scolastiche e nella piccola manutenzione.

"Come si ricorderà - spiega ancora Pezzopane - il settore delle pulizie scolastiche è entrato in crisi con i provvedimenti di altri governi che hanno prodotto nel tempo da un lato la precarizzazione dei lavoratori e, dall'altro, la progressiva perdita di efficienza di un servizio indispensabile. In sostanza gran parte delle risorse si perdono purtroppo nell'intermediazione, scontentando sia le lavoratrici e i lavoratori che le famiglie e gli operatori della scuola, con momenti di vera e propria emergenza. Ecco perché sto pensando al modello Palermo, ottenuto con emendamento alla legge di bilancio, di internalizzazione del servizio".