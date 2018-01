Poggio Cancelli, trasportatore muore investito da rotoballa

Un autotrasportatore ha perso la vita mentre scaricava rotoballe di fieno in una stalla di Poggio Cancelli, frazione del Comune di Campotosto.

L'uomo, secondo le prime testimonianze, stava scaricando le rotoballe a un allevatore locale quando, per cause in corso di accertamento, è stato investito da una parte del carico che lo ha schiacciato.

Subito sono scattati i soccorsi ed è stata anche allertata la centrale operativa del 118, ma l'uomo non ce l'ha fatta a sopravvivere a causa dei traumi riportati nello schiacciamento.

Nel luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri e la Procura della Repubblica ha aperto un'inchiesta per accertare eventuali omissioni o responsabilità da parte di terzi.