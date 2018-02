Pulizie progetto CASE e MAP, lavoratrici ancora senza stipendi e tredicesima

Le scriventi segreterie provinciali L’Aquila della Filcams CGIL e UGL Igiene Ambientale, purtroppo constatano il silenzio – da parte dell’amministrazione comunale – in merito alla mancata corresponsione degli stipendi alle lavoratrici e lavoratori dell’appalto pulizie del progetto CASE e Map.

Infatti dopo la Ns. diffida della scorsa settimana, totalmente ignorata, e qualche timido anche se oggettivamente buon proposito di prendersi carico delle varie corresponsioni arretrate dei salari, dall’8 gennaio – data in cui vi è stato ulteriore incontro in Comune per tale situazione – ad oggi il personale ancora non riceve lo stipendio (di cui ribadiamo alcuni arrivano a circa 300 €/mensili); altresì vane le rassicurazioni avute in una riunione “di fortuna” del giorno 30 gennaio presso Villa Gioia - era già saltato un tavolo per le lungaggini amministrative - dove, alla presenza di consiglieri bipartisan, si erano date garanzie per la surroga alle inadempienze del consorzio Seaman precedente assegnatario del richiamato appalto.

I dipendenti sono allo stregua delle forze sia psicologicamente che economicamente; nonostante gli stessi lavoratori continuano a garantire il servizio richiesto, ad oggi non hanno ancora avuto certezze di pagamento in surroga neanche da parte del committente, cosi come era stato concordato nell’ultimo incontro, siamo arrivati al paradosso di chi cerca lavoro andando in giro in cerca di nuove opportunità, e c’è chi ha il lavoro non ha i soldi per poterci andare perché non viene retribuito.

Oltre al danno anche la beffa! Infatti nell’ultimo salario percepito, il Comune ha – in sostituzione alla ditta grazie alle pressanti richieste delle scriventi parti sociali – corrisposto gentilmente gli stessi ma erroneamente detraendo la medesima quota pro-capite dell’Iva ai vari lavoratori e quindi alcuni di loro sono riusciti a percepire ben 150 € sotto le festività natalizie appena trascorse.

E’ dell’ultima ora altra proroga tecnica – una già dal 01 febbraio al 15 – ora fino al 28 febbraio per la presunta assegnazione a nuova ditta aggiudicatrice dell’appalto; quindi altro mese senza stipendio? Pertanto le scriventi OOSS proclamano lo stato di agitazione riservandosi anche azioni di lotta comunque nel rispetto delle vigenti normative e del CCNL applicato, tale iniziative saranno anche di evidenza pubblica con una manifestazione che effettueremo nei tempi e nei modi che riterremo più opportuni.