Ragazza violentata durante festa di Natale, la Squadra mobile ha identificato il violentatore

Nella serata del 3 gennaio 2017, la Squadra Mobile, sezione reati contro la persona, a seguito di articolate indagini, coordinate dai sostituti procuratori dalla Procura della Repubblica di L’Aquila, ha notificato ad un giovane trentenne aquilano, autore della violenza sessuale di cui è stata vittima una ragazza, anch’essa originaria del capoluogo abruzzese, nella notte tra il 23 ed il 24 dicembre 207, il provvedimento del divieto di avvicinamento alla parte lesa, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari di L’Aquila.

Le indagini della Squadra Mobile sono state avviate immediatamente al termine della denuncia formalizzata dalla giovane, con la quale è stato ricostruito quanto accaduto e supportato dal referto medico rilasciato dall’Ospedale San Salvatore di L’Aquila. In sede di denuncia, inoltre, la vittima ha riferito di essersi trovata in uno stato di semincoscienza, in seguito alla consumazione di due drink.

La ragazza, nel corso della serata trascorsa in un locale in prossimità di L’Aquila insieme ad un’amica, aveva conosciuto un giovane che, approfittando del suo stato confusionale, l’aveva invitata a seguirlo.

Il trentenne, una volta saliti a bordo della propria auto, si è diretto in un posto isolato, ove ha costretto la giovane a subire un rapporto sessuale, abbandonandola immediatamente dopo sul posto, seminuda.

La ragazza è stata rintracciata, in seguito, dall’amica che, preoccupata per averla persa di vista, aveva iniziato a chiamarla sul proprio smartphone e dopo numerose chiamate senza risposta, in quanto il cellulare era rimasto nell’auto dell’uomo, è stata contattata dal trentenne e le ha indicato il luogo dove l’aveva abbandonata.

Grazie alla testimonianza di diverse persone, presenti nel locale nella notte tra il 23 ed il 24 dicembre, gli operatori di polizia sono stati in grado di risalire all’identità del giovane trentenne nonché all’autovettura, in sua disponibilità, descritta sia dalla vittima che dai testimoni con accuratezza di particolari, relativamente al colore, alla casa automobilistica ed alla nazionalità di quest’ultima.

Inoltre, l’autore della violenza è stato riconosciuto, in seguito, dalla vittima e dai testimoni tramite individuazione fotografica.

Il veicolo è stato sottoposto a sequestro per consentire alla Polizia Scientifica di effettuare gli accertamenti tecnici tesi a rilevare eventuali tracce biologiche all’interno dello stesso.