Ribaltato il Risultato delle Comunali all'Aquila, il Sindaco Biondi è Minoranza per 2 Voti

Il riconteggio dei voti è finito solo qualche minuto fa, ma la politica cittadina è già in subbuglio.

Dal riconteggio degli 11 seggi, effettuato dal vice prefetto, e che erano stati oggetto del ricorso di alcuni consiglieri del centrosinistra sembrerebbe inevitabile il prospettarsi dell'anatra zoppa proprio come ad Avezzano (Aq)

E' stato il seggio di Arischia che avrebbe fatto scattare la maggioranza in consiglio comunale al centrosinistra di Americo di Benedetto, sarebbero bastati 41 voti, ne hanno conteggiati 42 e per due sole schede valide la compagine "sconfitta" al secondo turno avrebbe ottenuto il 50% + 2 voti al primo turno.

Noi cronisti non possiamo che riportare ciò che è trapelato, ora la Prefettura dovrà produrre la relazione ufficiale innazi al Tar entro il 4 aprile, di lì entro 30 giorni il Tribunale Amministrativo Regionale dovrà prendere una decisione.

Il Tar nelle prossime settimane dovrà anche pronunciarsi su un centinaio di schede annullate che il centrosinistra ha impugnato e che si dice convinto siano chiaramente voti a favore del candidato sindaco Americo Di Benedetto.

Se tutto questo si verificherà ai consiglieri di centrodestra che sarebbero estromessi dal consiglio non resterà che chiedere una sospensiva di 90 giorni facendo istruire un ricorso al Consiglio di Stato, ma dati i recenti fatti di Avezzano sarebbe solo una mossa dilatoria per restare in carica altri tre mesi.

Al sindaco Biondi non resterebbe che giocare il suo unico asso, una querela di falso in merito all’errore materiale di trascrizione riscontrato al seggio 41, con incarico già affidato all’avvocato Roberto Colagrande.

Il seggio 41 (la scuola elementare di San Sisto) è l'unico in città ad aver conteggiato un numero di voti "impossibile", infatti risultano da verbale 10 voti ai candidati sindaco e 386 alle liste. Questo è chiaramente un errore perchè la Legge elettorale che regola le amministrative indica chiaramente che il voto alla lista si estende al candidato sindaco di riferimento.

Ma i risultati pubblicati sul sito del Ministero dell'Interno sono molto diversi, e riportano, con maggior correttezza, 411 voti ai candidati a sindaco e 386 alle liste.

Insomma un bel grattacapo per la maggioranza ed il sindaco Biondi a pochi giorni dalla strabordante vittoria alle politiche... e chissà che questa aria nuova non porti qualche consigliere del centrosinistra a compiere il fatidico salto per far quadrare i conti della maggioranza?

Dopotutto è già successo alla vicina Avezzano.

Qualche nome, beh... adesso ci chiedete troppo!