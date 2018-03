Il Sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, ha chiuso le scuole per la giornata di oggi 1 marzo. Coloro che si sono messi già in viaggio, in ogni caso, saranno accolti presso le sedi frequentate, come da accordi con l’ufficio scolastico.

In nottata, infatti, una copiosa nevicata ha imbiancato nuovamente la città, nonostante le previsioni fossero più propense alla pioggia.

Anche a Pizzoli (Aq) scuole chiuse.