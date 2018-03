"Settimana dello Sport" di Univaq, sconti agli studenti per la doppia sfida del 14 aprile al Fattori

Cresce l'attesa in vista dell'arrivo del Guinness PRO14 all'Aquila. Il 14 aprile lo stadio “Tommaso Fattori” sarà palcoscenico dell'evento sportivo dell'anno nel capoluogo abruzzese, con la doppia sfida di Serie A e del campionato internazionale Guinness PRO14, che vedrà protagonisti rispettivamente L'Aquila Rugby Club (contro il Cus Genova) e Zebre Rugby Club (contro i gallesi Dragons).

In vista della giornata sono diversi i soggetti mobilitati in città, ma anche fuori regione. Questa mattina il Rettorato dell'Università degli Studi dell'Aquila è stata la sede della conferenza stampa di presentazione della “Settimana dello sport”, un insieme di eventi e un'occasione di confronto organizzata dall'Ateneo aquilano, volta a porre al centro il tema dell'attività fisica come valore anche in una prospettiva di benessere generale dell'individuo.

“L'Università scende in campo mettendo a disposizione sia il supporto per l’organizzazione dell’evento sia le proprie conoscenze segnatamente dei propri docenti afferenti al Dipartimento DISCAB”, è stato affermato nel corso della conferenza stampa, alla quale hanno partecipato tra gli altri anche la Rettrice Paola Inverardi e il presidente del comitato organizzatore “L'Aquila Ovale”, Roberto Marotta.

La “Settimana dello Sport” di Univaq sarà aperta il 9 aprile con un convegno nell'aula magna del polo di Coppito, al quale parteciperanno anche ex studenti dell'Università aquilana, oggi divenuti professionisti in diversi settori dello sport a livello nazionale e internazionale. L'Aquila è infatti una città che vanta un'importante tradizione in ambito sportivo. Si proseguirà per tutta la settimana, con appuntamenti che abbracceranno diverse discipline, dalla pallavolo al tennis, passando per l'atletica leggera, il calcio e il nuoto, fino all'attività motoria con disabilità e all'orienteering.

La settimana si chiuderà in bellezza, il 14 aprile, con una giornata interamente dedicata al rugby e all'evento del “Tommaso Fattori”. Nel villaggio allestito all'esterno dello stadio l'Università potrà mostrare le tecnologie messe a disposizione dell'attività sportiva, con l'esposizione della macchina della mischia. Per l'occasione le studentesse e gli studenti universitari, presentando al botteghino il libretto, potranno ottenere uno sconto del 50% sul prezzo del biglietto di accesso al settore Distinti.

Continuano intanto spedite le prevendite dell'evento, che prenderà il via alle 14:30 con la sfida di Serie A tra L'Aquila Rugby Club e Cus Genova, e avrà il suo clou alle 17 con il match di PRO14 tra Zebre Rugby Club e Dragons. Info e prevendite sui circuiti Ciaotickets e Liveticket, e sui siti web e piattaforme social di Zebre Rugby Club e L'Aquila Rugby Club.