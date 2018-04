Temperature in progressivo rialzo a inizio settimana, arriva il caldo al Nord

La nuova settimana inizia con un campo di alta pressione che cerca di impossessarsi del Mediterraneo centrale, anche se troverà non pochi ostacoli almeno in un prima fase. Lungo il bordo inferiore dell'alta pressione che sta posizionando i suoi massimi barici sull'Europa centro-settentrionale rimarrà infatti aperto un canale di correnti nordorientali che trasporteranno a fasi alterne masse di aria a tratti instabile verso i settori più esposti dello Stivale, ovvero le regioni centro-meridionali.

Il Nord Italia invece rimarrà più protetto dall'alta pressione e potrà beneficiare ben presto di un apprezzabile rialzo delle temperature, destinate a portarsi verso i 25°C già a partire da martedì.

MARTEDI'. L'aumento delle temperature diverrà già evidente al Nord, grazie al rinforzo della pressione e alla presenza di ampie schiarite, mentre il Centro-Sud rimarrà ancora alle prese con una certa instabilità che si manifesterà soprattutto di giorno, inibendo il rialzo termico. Mentre le minime saranno distribuite abbastanza omogeneamente su tutta Italia, oscillando mediamente tra 10 e 14°C, le massime vedranno i picchi raggiungersi sulla Val Padana, con punte già di 23/25°C al Nordovest e lungo la fascia pedemontana alpina, un po' più bassi invece sulla pianura padano-veneta. Clima diurno gradevole in Toscana con punte di 22°C, mentre sul resto del Centro-Sud l'instabilità diurna impedirà alla colonnina di superare i 16/19°C.

MERCOLEDI'. Poche variazioni, con l'insistenza di sbuffi da Nordest che manterranno una certa instabilità al Centro-Sud, lasciando più riparato invece il Nord, dove il clima risulterà più che gradevole, a tratti quasi caldo. Attese dunque massime di 21/25° al Nord con punte anche superiori sulla fascia pedemontana. Fino a 23°C in Toscana, 20°C nel Lazio, 16/18°C sul resto d'Italia.

GIOVEDI'. Pressione in ulteriore rinforzo e ultime infiltrazioni instabili nordorientali al Sud e in Sardegna.

Altrove sole prevalente e temperature in ulteriore aumento, con massime sui 22/26°C al Nord, 21/23°C sulle centrali tirreniche, 18/20°C sul resto d'Italia.