Ultime piogge, poi pausa di bel tempo e temperature miti

Una breve pausa all'insegna del bel tempo interesserà il Paese tra giovedì e venerdì, in attesa di un nuovo peggioramento in vista del weekend.

Un promontorio mobile di alta pressione riuscirà solo temporaneamente a riportare un po' di stabilità sull'Italia, dopo l'ennesimo passaggio perturbato delle ultime ore, con tempo che si farà più asciutto ovunque.

Solo qualche residuo disturbo potrà ancora resistere giovedì mattina sulla Calabria tirrenica, mentre altrove sarà il sole a prevalere, salvo nebbie mattutine in Valpadana e un po' di nuvole basse nelle valli interne del Centro.



Ma già entro giovedì sera frequenti velature e strati alti da ovest solcheranno il cielo, per correnti sudoccidentali in quota che nel corso di venerdì renderanno il tempo più nuvoloso, specie su Isole Maggiori, basso versante tirrenico e Liguria orientale con qualche isolato piovasco.

Maggiori spazi soleggiati altrove, ma un corposo peggioramento giungerà dalle prime ore di sabato al Nordovest, in vista di un weekend piuttosto movimentato al Centronord.

TEMPERATURE - Primi tepori primaverili al Centrosud, complici i venti di Libeccio che trasporteranno aria mite sulla Penisola.