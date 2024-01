14.000 fuochi d'artificio illegali sequestrati in un condominio, grave pericolo per la sicurezza

Nel corso di una recente operazione volta a contrastare il commercio illegale di fuochi d'artificio, la Compagnia della Guardia di Finanza di Giulianova ha scoperto e sequestrato circa 14.000 articoli pirotecnici al piano terra di un palazzo a Tortoreto. Gli oggetti, per un totale di 25 kg di "massa attiva", erano detenuti in un'esercizio commerciale che non rispettava le norme di sicurezza più elementari, rappresentando così un grave pericolo per l'incolumità pubblica.

Durante i controlli, i militari hanno individuato fuochi d'artificio che risultavano "irregolari" e circondati da materiale infiammabile di varia natura. Sorprendentemente, la scoperta includeva anche la presenza di una bombola di gas piena, accentuando ulteriormente il pericolo potenziale. Di fronte a questa situazione evidente di rischio, gli agenti hanno proceduto al sequestro penale di tutti gli articoli pirotecnici presenti nell'esercizio commerciale, denunciando il titolare alle autorità competenti.

Il materiale confiscato è stato successivamente trasferito presso un deposito autorizzato, in attesa della prevista distruzione. È emerso che, se fosse stato immesso sul mercato, il valore della merce sequestrata avrebbe potuto generare ricavi per migliaia di euro. La Guardia di Finanza continua quindi a vigilare attentamente sul territorio al fine di garantire la sicurezza pubblica e prevenire il commercio illegale di fuochi d'artificio.