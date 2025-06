13mila interventi, 312 arresti e 1.819 denunce nel 2024

Nel 2024, i Carabinieri della provincia dell'Aquila hanno gestito oltre 39.000 richieste d'intervento, effettuando quasi 13.000 operazioni sul posto, con 312 arresti e 1.819 denunce.

Nel corso del 2024, i Carabinieri della provincia dell'Aquila hanno registrato un'intensa attività operativa, come evidenziato dai dati diffusi in occasione del 211° anniversario della fondazione dell'Arma, celebrato il 5 giugno presso la caserma Iafolla. Le cinque centrali operative dislocate sul territorio hanno gestito complessivamente 39.174 richieste di intervento, di cui 32.306 pervenute tramite il numero unico di emergenza 112 e 6.868 attraverso il numero ambientale 1515, attivando 12.981 interventi sul posto.L'attività di controllo del territorio ha visto l'impiego di 29.361 servizi esterni, con una media di 80 pattuglie giornaliere, che hanno permesso l'identificazione di 120.000 persone e il controllo di 81.000 veicoli. I delitti perseguiti dai Carabinieri sono stati 5.309, pari al 71% del totale dei reati commessi nella provincia (7.391). Sono stati effettuati 312 arresti, con un incremento dell'8% rispetto all'anno precedente, e 1.819 denunce, in lieve calo del 3%.

Particolare attenzione è stata rivolta ai reati rientranti nel cosiddetto "codice rosso", con 124 casi registrati, che hanno portato a 20 arresti e 111 denunce. Nel contrasto alle truffe agli anziani, l'Arma ha gestito 73 casi, con 12 arresti e 35 deferimenti, riuscendo a bloccare conti correnti e restituire 72.000 euro alle vittime.

L'impegno dei Carabinieri si estende anche alla tutela ambientale, con numerosi interventi legati a segnalazioni pervenute al numero 1515. La provincia dell'Aquila, con una superficie di oltre 5.000 km², presenta sfide particolari in termini di controllo del territorio, che l'Arma affronta con costante dedizione.

In occasione dell'anniversario, il comandante provinciale, colonnello Salvatore Del Campo, ha sottolineato l'importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell'ordine per garantire la sicurezza e la legalità nel territorio aquilano.