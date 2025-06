Giovane trovato morto nel Lago Sinizzo: indagini tra malore e annegamento

Un ragazzo di 21 anni è deceduto nel Lago Sinizzo: forze specializzate al lavoro per chiarire le cause, tra ipotesi di malore e annegamento.

Tragedia nel comune di San Demetrio ne’ Vestini, in provincia dell’Aquila, dove il corpo senza vita di un ragazzo di 21 anni, identificato come Hussain Rahmat, è stato rinvenuto nel Lago Sinizzo. Il giovane, di origine pakistana, si trovava in compagnia di amici quando si è improvvisamente verificato l’incidente.

Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo avrebbe potuto essere stato colto da un malore mentre si trovava in acqua, ma tra le ipotesi non viene esclusa nemmeno quella di un possibile annegamento. A dare l’allarme sono stati i presenti, che hanno immediatamente richiesto l’intervento dei soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i sommozzatori dei Vigili del Fuoco, giunti per le operazioni di recupero con il supporto di un elicottero partito da Pescara. Le squadre di soccorso hanno attivato tutte le misure necessarie per scandagliare accuratamente il bacino del lago, ancora impegnate in queste ore nel completamento delle attività di recupero e accertamento.

Il Lago Sinizzo, noto per la sua bellezza naturale e frequentato abitualmente da residenti e visitatori, è oggi teatro di una vicenda che ha sconvolto la comunità locale. Le autorità sono al lavoro per raccogliere tutti gli elementi utili a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.