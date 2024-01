15 Escursionisti Bloccati a 2.102 Metri: Soccorso Alpino Interviene per Equipaggiamento Inadeguato

Quindici escursionisti, dopo aver trascorso la notte al Rifugio Sebastiani a 2.102 metri di quota nel territorio di Rocca di Mezzo (L'Aquila), si sono trovati in difficoltà al mattino a causa dell'equipaggiamento inadeguato per il fondo innevato e ghiacciato. La comitiva non è stata in grado di percorrere il sentiero di ritorno autonomamente, rendendo necessario l'intervento del Soccorso Alpino.

I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo (Cnsas), affiancati dal soccorso alpino della Guardia di Finanza (Sagf), hanno attivato le procedure di recupero. Una volta raggiunto il Rifugio Sebastiani, sono state fornite corde, ramponi e ramponcini per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti, assicurandoli adeguatamente.

Daniele Perilli, presidente del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo, sottolinea l'importanza di una corretta pianificazione delle escursioni in ambiente invernale. Dopo due recenti interventi di recupero di escursionisti mal attrezzati, Perilli raccomanda di equipaggiarsi in modo adeguato per evitare situazioni di pericolo inutili. L'incidenza di equipaggiamento inadeguato nelle escursioni invernali sottolinea la necessità di una consapevolezza e preparazione adeguate per affrontare le sfide dell'ambiente montano durante la stagione fredda.